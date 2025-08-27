В Матвеево-Курганском районе 17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП
В поселке Ленинский Матвеево-Курганском районе произошло ДТП с несовершеннолетними водителями мопедов. Авария случилось вечером 26 августа, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Предварительно, 17-летний водитель мопеда не выдержал безопасной дистанции и врезался во встречный мопед под управлением 14-летнего водителя.
В результате случившегося пострадал 17-летний водитель. С травмами его госпитализировали.