В Матвеево-Курганском районе 17-летний водитель мопеда пострадал в ДТП

В поселке Ленинский Матвеево-Курганском районе произошло ДТП с несовершеннолетними водителями мопедов. Авария случилось вечером 26 августа, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, 17-летний водитель мопеда не выдержал безопасной дистанции и врезался во встречный мопед под управлением 14-летнего водителя.

В результате случившегося пострадал 17-летний водитель. С травмами его госпитализировали.

Мария Хоперская