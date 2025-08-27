Врио главы НАО претендует на пост губернатора

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру бывшего первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт в парламент Ненецкого автономного округа (НАО) для рассмотрения на пост главы региона. Об этом госпожа Гехт написала в личном telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Ирина Гехт, занимающая должность временно исполняющего обязанности губернатора НАО заявила, что готова решать проблемы региона.

«Я настроена на кропотливую конструктивную работу по сохранению жизни и здоровья каждого жителя НАО, по обеспечению продовольственного снабжения, созданию комфортных условий для жизни, интеллектуального и культурного развития людей и, в первую очередь, наших детей и молодежи. Я нацелена на искоренение коррупции в органах власти, создание прозрачных условий ведения бизнеса, поддержку предпринимательства. Мы предпримем все необходимые усилия для сохранения традиций, языка и культуры северных народов», — прокомментировала Ирина Гехт.

В НАО выборы непрямые, главу региона выбирают депутаты окружного собрания. Голосование состоится 14 сентября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Ирина Гехт стала временно исполняющим обязанности главы Ненецкого автономного округа в марте этого года.

Виталина Ярховска