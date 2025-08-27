В Кубке полпреда УрФО примут участие 60 тюменских ветеранов боевых действий

В соревнованиях в рамках Кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) для защитников Отечества примут участие 60 ветеранов боевых действий из Тюменской области, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор (в центре слева), Артем Жога (в центре), Рустам Сайфуллин (в центре справа)

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор (в центре слева), Артем Жога (в центре), Рустам Сайфуллин (в центре справа)

Фото: Правительство Тюменской области

Накануне в Тюмени стартовал первый турнир по летним видам спорта — всего в соревнованиях примут участие 257 ветеранов боевых действий и членов их семей из всех регионов Урала. Тюменскую область на соревнованиях представляет команда, в состав которой, в частности, вошли Герой России Рустам Сайфуллин и кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Евгений Кочергин. Тюменские спортсмены выступят во всех дисциплинах.

В церемонии открытия Кубка приняли участие полпред УрФО Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор. Полпред поблагодарил главу региона и областное правительство за гостеприимство и хорошую организацию турнира. «Для нас большая честь и большая ответственность проводить такое яркое спортивное событие. Сегодня в Тюмени собрались настоящие герои, люди, которые готовы теперь уже в спортивных состязаниях проявить силу духа, характер воина и нацеленность на победу. Спортивные соревнования всегда подразумевают выбор сильнейшего, но для нас вы все уже победители»,— сказал господин Моор.

Напомним, участники соревнований за Кубок полпреда УрФО будут состязаться в Тюмени в стрельбе с применением электронного оружия, волейболе сидя, шахматах, стрельбе из лука, метании ножа, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, парабоксе, плавании, пауэрлифтинге, армрестлинге и семейных стартах. Соревнования завершатся 31 августа.

Ирина Пичурина