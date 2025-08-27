Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кубке полпреда УрФО примут участие 60 тюменских ветеранов боевых действий

В соревнованиях в рамках Кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) для защитников Отечества примут участие 60 ветеранов боевых действий из Тюменской области, сообщили в правительстве региона.

Александр Моор (в центре слева), Артем Жога (в центре), Рустам Сайфуллин (в центре справа)

Александр Моор (в центре слева), Артем Жога (в центре), Рустам Сайфуллин (в центре справа)

Фото: Правительство Тюменской области

Александр Моор (в центре слева), Артем Жога (в центре), Рустам Сайфуллин (в центре справа)

Фото: Правительство Тюменской области

Накануне в Тюмени стартовал первый турнир по летним видам спорта — всего в соревнованиях примут участие 257 ветеранов боевых действий и членов их семей из всех регионов Урала. Тюменскую область на соревнованиях представляет команда, в состав которой, в частности, вошли Герой России Рустам Сайфуллин и кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Евгений Кочергин. Тюменские спортсмены выступят во всех дисциплинах.

В церемонии открытия Кубка приняли участие полпред УрФО Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор. Полпред поблагодарил главу региона и областное правительство за гостеприимство и хорошую организацию турнира. «Для нас большая честь и большая ответственность проводить такое яркое спортивное событие. Сегодня в Тюмени собрались настоящие герои, люди, которые готовы теперь уже в спортивных состязаниях проявить силу духа, характер воина и нацеленность на победу. Спортивные соревнования всегда подразумевают выбор сильнейшего, но для нас вы все уже победители»,— сказал господин Моор.

Напомним, участники соревнований за Кубок полпреда УрФО будут состязаться в Тюмени в стрельбе с применением электронного оружия, волейболе сидя, шахматах, стрельбе из лука, метании ножа, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, парабоксе, плавании, пауэрлифтинге, армрестлинге и семейных стартах. Соревнования завершатся 31 августа.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все