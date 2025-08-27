В Ростовской области мобильное приложение с картой укрытий заработает офлайн
Мобильное приложение «Геоинформационная система Ростовской области» (ГИС РО) с картой защитных сооружений заработает без интернета. Об этом сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство цифрового развития, IT и связи региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Необходимые данные можно найти в разделе «Слои» — «Карта укрытий». Для того, чтобы воспользоваться офлайн картой, нужно предварительно скачать данные указанного слоя.