В Крыму запретят петь песни иноагентов на улице

Госсовет Крыма рекомендовал муниципальным образованиям запретить исполнять на открытых уличных площадках песни и другое творчество иноагентов. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.

Аналогичную меру предлагается распространить на творчество иностранцев, которые совершают в отношении России «недружественные действия» и чьи высказывания и поступки «вредоносны» для страны. Предлагается не согласовывать выступления уличных артистов, если их репертуар содержит «произведения, созданные лицами из числа указанных категорий».

«Нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей»,— заявил господин Константинов в Telegram. Он призвал «расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной».

На прошлой неделе правкомиссия не поддержала инициативу парламентариев о недопуске иностранных агентов к участию в деятельности национально-культурных автономий. В правительстве напомнили, что законом об иноагентах уже предусмотрен механизм, который препятствует «деструктивной деятельности» под видом штатной работы общественных объединений. В июле Госдума усилила ответственность для иноагентов, не исполняющих предписанные им обязанности.

