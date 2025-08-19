Правительство не поддержало запрет на участие иноагентов в национально-культурных автономиях

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 19 августа не поддержала инициативу парламентариев о недопуске иностранных агентов к участию в деятельности национально-культурных автономий.

Законопроект, внесенный в Госдуму 12 мая группой депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, предлагал установить прямой запрет на участие лиц, включенных в реестр иноагентов, «в ключевых процессах создания и функционирования национально-культурных автономий, а также управление ими». Необходимость внесения поправок в федеральные законы «О национально-культурной автономии» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» их авторы обосновали тем, что иноагенты способны «разжигать рознь» и «формировать оппозиционное к государству сознание у представителей национальных меньшинств».

Однако в правительстве напомнили, что законом об иноагентах уже предусмотрен механизм, который препятствует деструктивной деятельности под видом штатной работы общественных объединений. Кроме того, в случае принятия законопроекта может возникнуть правовая неопределенность, ведь используемый в тексте термин «компактного проживания» граждан вне своего национально-государственного образования в законодательстве не определен, указано в проекте отзыва. «Таким образом, вопрос урегулирован»,— заключили в правкомиссии.

Божена Иванова