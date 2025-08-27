В Тюменской области запретили ввоз партии кумыса и мяса из Казахстана
Партию мяса и кумыса из Казахстана запретили к ввозу в Тюменскую область из-за отсутствия ветеринарных сопроводительных документов, сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО И ХМАО.
Фото: Россельхознадзор Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
На пункте приема «Казанское» в селе Ельцово задержали два въехавших из Казахстана автомобиля, которые везли 50 кг животноводческой продукции — 30 литров кумыса и 20 кг мясной продукции. Груз возвращен отправителю.
Ранее сотрудники транспортной прокуратуры, Тюменской таможни и Россельхознадзора на рынке в Тюмени изъяли и уничтожили свыше 37 кг санкционных продуктов из стран Евросоюза.