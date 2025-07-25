В Тюмени уничтожили более 37 кг санкционных продуктов из Евросоюза

Сотрудники транспортной прокуратуры, Тюменской таможни и Россельхознадзора на рынке в Тюмени изъяли и уничтожили свыше 37 кг санкционных продуктов из стран Евросоюза, сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Нарушения при продаже санкционных товаров обнаружили на рынке «Михайловский». В одном из торговых помещений предприниматели хранили и продавали санкционные элитные сыры, масла и мясную продукцию, которые были произведены в странах Европейского союза — всего 37 кг. Кроме того, была выявлена продукция весом свыше 40 кг без необходимой маркировки. Эту продукцию сняли с продажи.

Ранее специалисты Россельхознадзора не пропустили в Тюменскую область 18 тонн томатов из Кыргызстана. Помидоры, выращенные в Кыргызстане, ввозились без фитосанитарного сертификата, их вернули обратно.

Ирина Пичурина