В Ростовской области откроют многопрофильный реабилитационный центр

В Усть-Донецком районе Ростовской области откроют федеральный многопрофильный реабилитационный центр. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Центр будет предназначен как для участников СВО, так и для людей, получивших производственные травмы.

Для строительства центра на берегу Дона уже выделили участок, который планируется расширить до 10 га. Инженерные сети к участку уже подвели. Строительство начнется, предположительно, в 2026 году.

Мария Хоперская