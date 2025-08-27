В Ростовской области откроют многопрофильный реабилитационный центр
В Усть-Донецком районе Ростовской области откроют федеральный многопрофильный реабилитационный центр. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Центр будет предназначен как для участников СВО, так и для людей, получивших производственные травмы.
Для строительства центра на берегу Дона уже выделили участок, который планируется расширить до 10 га. Инженерные сети к участку уже подвели. Строительство начнется, предположительно, в 2026 году.