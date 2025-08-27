Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области откроют многопрофильный реабилитационный центр

В Усть-Донецком районе Ростовской области откроют федеральный многопрофильный реабилитационный центр. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Центр будет предназначен как для участников СВО, так и для людей, получивших производственные травмы.

Для строительства центра на берегу Дона уже выделили участок, который планируется расширить до 10 га. Инженерные сети к участку уже подвели. Строительство начнется, предположительно, в 2026 году.

Мария Хоперская

Новости компаний Все