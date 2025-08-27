Макрон ответил на письмо Нетаньяху с обвинениями в антисемитизме

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на обвинения в разжигании антисемитизма из-за планов Парижа признать государство Палестина. Выдержки из ответа опубликовала Le Monde.

В своем письме французский президент отметил, что обвинения являются «оскорблением всей Франции» и что публикация письма израильского премьера в СМИ до того, как сам он его получил, была невежливой. Господин Макрон обвинил господина Нетаньяху в манипулировании понятием «антисемитизм». Он подчеркнул, что Франция приняла серьезные меры для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом, назвав случаи нападений на представителей народа «отвратительными».

Макрон подчеркнул приверженность Парижа безопасности израильского государства и отметил, что обвинения в бездействии в этом вопросе неприемлемы и оскорбляют Францию. Он высказал мнение, что призыв к созданию независимого палестинского государства не разжигает антисемитизм, а напротив, является необходимым шагом для обеспечения безопасности в регионе и в Европе.

В июле президент Франции заявил о намерении официально признать государство Палестина на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Премьер Израиля критиковал это решение. Он счел, что это усилит антисемитизм и террористическую угрозу.

