Средняя пенсия по старости в России превысила 25 тыс. руб.

По состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия по старости в России достигла 25 098 рублей в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

В материалах заметен значительный разрыв между пенсиями работающих и неработающих пенсионеров: первые получают в среднем 22,1 тыс. рублей, вторые — около 25,8 тыс. рублей.

В Госдуме ранее предложили перейти на ежеквартальную индексацию пенсионных выплат с учетом текущего роста цен, а не только уровня инфляции предыдущего года. Это связано с тем, что нынешняя индексация отстает от фактического роста стоимости жизни.

Средний размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 июля вырос до 15 534 руб.