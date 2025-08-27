В Екатеринбурге ради «ЗОбега» 31 августа перекроют улицы

В воскресенье, 31 августа, в Екатеринбурге для проведения спортивно-массового мероприятия «ЗОбег» перекроют улицы, а некоторые автобусы изменят маршруты, сообщили в мэрии. Ограничения будут действовать с 7:00 до 13:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Движение для всех видов транспорта частично ограничат на улице Универсиады, Новосинарском бульваре, ЭКСПО-бульваре и на улице 100-летия Уральского университета. На время забега изменятся маршруты следующих автобусов:

№56 «7 Ключей (Тагильский подход) — Новокольцовский микрорайон»: будет сокращен до остановки Птицефабрика;

№65 «Железнодорожный вокзал — аэропорт Кольцово — станция Кольцово»: будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский;

№66 «Метро Ботаническая — аэропорт Кольцово — станция Кольцово»: в направлении от остановки «станция Кольцово» будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский;

№44 будет следовать без заезда в микрорайон Новокольцовский через Сибирский тракт. Остановок не будет в Новокольцовском, а также на «13-й км», «14-й км», «15-й км» и «Октябрьская», вводятся остановки «Сад Авиатор-5», «Сады» и «Сад Рябинушка».

Ранее, 10 августа, в Екатеринбурге 10 августа ограничивали движение на участках нескольких улиц в центральной и западной части города ради проведения легкоатлетического марафона «Европа — Азия».

Ирина Пичурина