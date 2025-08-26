Иск «Росгонок» против «Формулы-1» может быть связан с отчетностью за бюджетные средства

Промоутерская компания АНО «Росгонки» могла подать иск против «Формулы-1» из-за того, что часть из запрашиваемой суммы компании необходимо вернуть или списать. По данным источника «Ъ» в российском автоспортивном сообществе, большая часть из заплаченных за организацию гонок были взяты из бюджета.

«До 90% означенных средств — де-факто бюджетные и за них нужно отчитаться»,— отметил он. По словам источника, «Росгонки» обратились в суд, чтобы добиться определенности по этому вопросу. По итогам разбирательств деньги либо вернут, либо появятся основания , чтобы их списать.

Сегодня компания «Росгонки», возглавляемая Алексеем Титовым, подала иск в Верховный суд Лондона, чтобы взыскать с «Формулы-1» 50 млн фунтов стерлингов из-за отмены гонок в России.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Росгонки" рванули за деньгами».