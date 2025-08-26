«Росгонки» рванули за деньгами

Российская структура «Росгонки» подала иск в суд Лондона о взыскании 50 млн фунтов ($67 млн) с владельца коммерческих прав «Формулы-1» американской компании Liberty Media. По инициативе последней весной 2022 года, вскоре после начала событий на Украине, Россия была лишена права проведения Гран-при. При этом часть денег за право организации гонки уже была уплачена. Пример удачного спора российской стороны с «Формулой-1» есть. В 2024 году «Уралкалий», являвшийся титульным спонсором команды Haas, добился возвращения €9 млн, ранее уплаченных «конюшне», также досрочно расторгнувшей договор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oliver Multhaup / AP Фото: Oliver Multhaup / AP

Британское издание The Telegraph сообщило, что «промоутер Гран-при России “Формулы-1” обратился в суд Лондона с иском на 50 млн фунтов». Издание отмечает, что компенсация, затребованная российской стороной, сложилась из средств, перечисленных компании Liberty Media (владелец коммерческих прав серии) за нереализованное право проведения Гран-при России. Гран-при России (с 2014 года проходил в Сочи) проводило АНО «Росгонки». Ежегодно российская сторона оплачивала промоутерский контракт. По неофициальным данным, речь шла о $60 млн в год.

В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Liberty Media объявила об отмене Гран-при России.

Санкциям подвергся и российский гонщик серии. Никита Мазепин, несмотря на наличие действующего контракта с командой Haas, был уволен. Контракт с компанией «Уралкалий» Haas также расторгла.

События 2022 года поставили «Росгонки» в неоднозначное положение. Гендиректор структуры Алексей Титов рассказывал, что руководство «Формулы-1» «понимает, что должно вернуть деньги». «Они нам должны. Они признают, что долг есть, но говорят, что технически не в состоянии вернуть деньги. Есть юридические нюансы. Крест на этих деньгах мы не ставим, это деньги страны»,— говорил господин Титов.

В «Росгонках» на запрос “Ъ” по поводу иска 26 августа никто не ответил. Сам господин Титов также не стал комментировать происходящее, пояснив, что уже не имеет отношения к «Росгонкам».

Как сообщил “Ъ” источник в российском автоспортивном сообществе, подача иска может объясняться тем, что средства, ранее перечисленные Liberty Media, надо или вернуть, или списать.

«До 90% означенных средств — де-факто бюджетные и за них нужно отчитаться»,— отметил он. «Не исключено, что иск подан, чтобы добиться некой определенности. Важно, что предпринимаются шаги по возврату денег. Или их вернут, или появится основание для их списания»,— отметил собеседник “Ъ”.

Пример успешной тяжбы с «Формулой-1» у российских структур есть. «Уралкалий», после того как Haas расторг с ним отношения, обратился в швейцарский суд и потребовал вернуть выплаченные «конюшне» авансом €13 млн (правда, размер ущерба был судом снижен на €4 млн). Haas заявила встречный иск на €8 млн. Российская структура суд выиграла. Американская команда пыталась было не исполнить решение суда. Но после того как голландские судебные приставы в августе 2024 года арестовали машины и оборудование Haas, привезенные на Гран-при Нидерландов, и деньги, и желание исполнить вердикт у американской стороны появились.

Александр Петров