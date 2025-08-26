Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Кировского района Петербурга погиб при взрыве газа в доме на улице Стойкости

Стали известны подробности пожара в доме 29-2 по улице Стойкости, где взорвался бытовой газ. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу уточнили, что огонь объял трехкомнатную площадью 71 кв. м. на четвертом этаже и трехкомнатную квартиру на пятом этаже, где загорелась обстановка на площади 10 кв. м. В результате происшествия погиб мужчина.

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение спустя час. К ликвидации возгорания привлекали семь пожарно-спасательных расчетов. На месте происшествия продолжают работать сотрудники СК, которые возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неострожности).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания прогулочного катера на реке Фонтанке в центре Петербурга.

Андрей Маркелов

