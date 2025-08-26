Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Крупный природный пожар около села Мраморное в Крыму ликвидирован

Пожар на площади 12 га, где горела сухая растительность, полностью потушен. Ранее возгорание частично перекинулось на хозяйственные постройки в СНТ «Росинка», но жилые дома не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В тушении участвовали 163 специалиста и 44 единицы техники. Авиацией МЧС за 34 вылета было сброшено 102 т воды.

Кроме того, от огня были защищены СНТ «Мечта», «Чунгуровый сад» и «Родники».

Анна Гречко

