Генпрокуратура РФ требует изъять в доход государства холдинг «КДВ Групп»

Генпрокуратура РФ подала в Тверской районный суд Москвы иск о взыскании в доход государства принадлежащего Денису и Николаю Штенгелевым холдинга «КДВ Групп». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах правопорядка.

По данным Генпрокуратуры, деятельность объединения, включающего производителя пищевых продуктов ООО «КДВ Краснодар», подлежит признанию экстремистской и запрету. Истец указывает, что ключевой доход группы формируется за счет российских активов, однако владельцы — граждане Австралии и Украины — более десяти лет проживают за рубежом.

Согласно обвинению, Николай Штенгелов оказывал финансовую поддержку Украине и создавал военизированное подразделение, включенное в запрещенные в РФ формирования «Азов», «Айдар» и «Днепр-1». Денис Штенгелов, по версии Генпрокуратуры РФ, снабжал вооруженные формирования Украины продовольствием через свои европейские предприятия.

Генпрокуратура оценивает капитализацию холдинга в 497 млрд руб., годовой доход — в 756 млрд руб., а валовую прибыль — в 139 млрд руб. С 2022 года, как утверждается, более 21 млрд руб. доходов было переведено за рубеж в «недружественные» юрисдикции.

В иске указано требование изъять в доход государства акции головной компании АО «Кондитерус Ком» и наложить арест на все акции и денежные средства компаний холдинга, зарегистрированных в России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «КДВ Групп» зарегистрировано в 2004 году в Томске. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Генеральный директор — Антон Яночкин. Выручка за 2024 год составила 304,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,2 млрд руб. АО «КДВ» зарегистрировано в 2006 году в Томске. Компания занимается деятельностью холдинговых организаций. Генеральный директор — Антон Яночкин. Выручка за 2024 год составила 27 млн руб., чистая прибыль — 16 млрд руб. АО «Кондитерус Ком» зарегистрировано в 2004 году в Томске. Основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги. Генеральный директор — Оксана Решетова. Выручка за 2024 год составила 13,4 млрд руб., а чистая прибыль — 13,7 млрд руб. ООО «КДВ Краснодар» зарегистрировано в 2007 году в селе Белая Глина Краснодарского края. Компания занимается производством прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Генеральный директор — Анатолий Федчишен. Выручка за 2024 год составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 10 млн руб.

