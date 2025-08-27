Биржи подключат к мониторингу цен на арматуру

Белый дом намерен расширить источники пополнения Федеральной информсистемы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), которая используется для формирования сметной стоимости бюджетных строек, за счет ценовых данных по результатам биржевых торгов стройматериалами. Предполагается, что это должно повысить точность смет. Эксперты видят перспективу в этом механизме, но, поскольку рынок биржевой торговли стройматериалами остается узким, не ожидают существенного улучшения ситуации без стимулирования поставщиков и подрядчиков совершать сделки на бирже.

Правительство, продолжая реформу ценообразования в сфере бюджетного строительства, утвердило постановление, расширяющее список источников информации для мониторинга цен на стройматериалы. Напомним, реформа нацелена на приближение сметной стоимости к рыночным реалиям. Сначала планировался переход от базисно-индексного метода (умножение базисных цен 2001 года на индексы) к ресурсному, основанному на мониторинге рыночных цен. В 2024 году на фоне низких темпов наполнения ФГИС ЦС поставщиками и производителями материалов введен смешанный метод.

Согласно документу, теперь ФГИС ЦС планируется пополнять также за счет информации о ценах, полученных по результатам биржевых торгов. Операторы биржевых площадок смогут добровольно обратиться за включением их в перечень поставщиков данных и уже будут обязаны предоставлять данные. Если в течение года этого не делать, последует исключение из перечня («выйти» можно и добровольно).

Интеграция ФГИС ЦС с данными биржевых площадок предусмотрена «дорожной картой» по совершенствованию ценообразования в строительстве (см. “Ъ” от 18 апреля), в рамках этой работы планируется подготовить стимулы к проведению сделок с ценообразующими материалами через биржи, а также расширить перечень стройресурсов, допущенных к таким торгам (сейчас это, в частности, битум и арматура). Как сообщили “Ъ” в ФАС, развивается биржевая торговля, например, щебнем, песком и пиломатериалами, в проработке — цемент.

Как пояснил “Ъ” замначальника Главгосэкспертизы (ГГЭ) по ценообразованию Сергей Головин, увеличение количества ценовой информации ФГИС ЦС, основанной на результатах фактических сделок (в отличие от цен предложений оптовых поставщиков и декларируемых цен производителей и импортеров), «позволит существенно увеличить точность и достоверность определения сметных цен». По его словам, операторы бирж «уже проявляют заинтересованность» — ГГЭ заключила соглашения о взаимодействии с операторами трех наиболее популярных бирж.

Президент НОСТРОЙ, глава комиссии по вопросам ценообразования Общественного совета при Минстрое Антон Глушков напоминает, что в среднем уровень наполнения ФГИС ЦС не превышает 10% — из-за отсутствия действенных стимулов для поставщиков и производителей. В этой связи, поясняет он, возникла «острая потребность» в альтернативном источнике данных, и торги могут стать перспективным механизмом.

Впрочем, как отмечает вице-президент Союза инженеров-сметчиков, главред Telegram-канала «Просто о сметах» Максим Горинский, в силу добровольности участия ФГИС ЦС потенциально получит индикаторы цен, но не полноценный поток данных о рынке — если площадки не захотят тратить ресурсы на предоставление данных, то заполнение системы будет скорее символическим. «Можно провести аналогию с ценами на стройматериалы, которые должны передавать в ФГИС ЦС поставщики и производители, но почему-то до сих пор не горят желанием это делать»,— добавляет он. По словам господина Горинского, рынок биржевой торговли стройресурсами «крайне узкий» — основная масса сделок остается за прямыми договорами и сервисными компаниями. «Расширение списка звучит красиво на бумаге, но пока стимулы для участников биржевой торговли слабые, индикаторы будут точечными и по узкой номенклатуре, а полноценного охвата рынка не получится»,— говорит он. Без реальных стимулов, добавляет эксперт, ФГИС ЦС будет пополняться не рыночными ценами, а усредненными индикаторами в лучшем случае по 10% позиций классификатора стройресурсов. Действенным, соглашается Антон Глушков, механизм станет только при наличии экономических стимулов для производителей, поставщиков и застройщиков. Также, по его мнению, требуется решение ряда вопросов — в частности, учета стоимости доставки материалов, приобретенных на бирже, и обеспечения отсутствия аффилированности между участниками сделок.

Евгения Крючкова