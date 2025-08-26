Активы КДВ в Воронежской, Орловской и Тамбовской областях перейдут государству

В Тверской районный районный суд Москвы поступил иск с требованием признать экстремистами отца и сына Николая и Дениса Штенгеловых — владельцев холдинга КДВ. Их активы, которые используются для финансирования ВСУ, ведомство требует обратить в доход государства, сообщает «Ъ».

Как следует из иска, граждане Украины Штенгеловы покинули Россию больше десяти лет назад, но продолжают владеть бизнесом. При этом Штенгелов-старший финансировал нацбатальоны ВСУ, проводившие карательные операции в Донбассе, и создал батальон территориальной обороны «Киевская Русь» — кадровую базу «Азова», «Айдара», «Днепр-1» (признаны террористическими формированиями и запрещены в РФ) и других военизированных структур.

Капитализация КДВ оценивается в 497 млрд руб., ежегодный доход составляет 756 млрд руб., а валовая прибыль — 139 млрд руб. Холдингу принадлежат 40 торговых марок, десять фабрик. Продукция поставляется на экспорт, в том числе в США и Евросоюз.

Из регионов Черноземья КДВ шире всего представлен в Орловской области, где ему принадлежат растениеводческие предприятия ООО «Орелагроинвест» (специализируется на сахарной свекле), ООО «Орловский Лидер», ООО «Орловские Черноземы» и ООО «Сахарный комбинат "Колпнянский"».

В Тамбовской области холдинг владеет ООО «Тамбовагроинвест», специализирующимся на торговле сельхозсырьем и животными, молочным предприятием ООО «Мегаферма "Шереметьево"» и растениеводческим ООО «Агрокомплекс "Тамбовский"».

В Воронежской области действует кондитерская фабрика ООО «КДВ Воронеж».

В конце июля было национализировано основное юрлицо ГК «Главпродукт» с активами в Орловской области.