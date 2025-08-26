Жену судят за помощь мужу

В Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Ларисы Контеевой, жены бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Согласно обвинительному заключению, которое зачитал прокурор, она выступала посредником при передаче взятки и вымогательствах, в результате которых ее супруг получил под контроль крупнейшую на Урале овощебазой №4. Лариса Контеева вину не признала, хотя не стала отрицать, что некоторые события действительно происходили.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Контеева во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лариса Контеева во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ларисе Контеевой предъявлены обвинения по ч.5 ст.33, п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (пособничество при получении взятки в крупном размере) и по ч.5 ст.33, п. «б» ч.3 ст.163 (пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере).

Согласно обвинительному заключению, которое зачитал прокурор, Лариса Контеева была причастна к преступной деятельности ее супруга Виктора Контеева, который с 2000 по 2011 год занимал должность вице-мэра Екатеринбурга.

По версии следствия, в 2002 году Виктор Контеев обратился к криминальному авторитету Евгению Глазырину (по кличке «Глаз») с предложением собирать деньги с арендаторов овощебазы №4 за спокойное ведение коммерческой деятельности. Тот якобы согласился, часть собранных средств он передавал вице-мэру.

Как следует из материалов дела, в 2004 году Виктор Контеев начал принуждать директора овощебазы №4 Татьяну Русину передать ему контрольный пакет акций в размере 51%, поскольку предприятие давало высокую прибыль.

В обвинительном заключении отмечается, что после долгих угроз и уговоров со стороны Ларисы и Виктора Контеевых Татьяна Русина все-таки согласилась на их условия — она передала свою долю вице-мэру в размере 77,1 млн руб. в качестве взятки за «покровительство».

Долю госпожи Русиной оформили на номинального владельца, хотя фактически контроль над овощебазой получил Виктор Контеев.

Когда господин Контеев решил исключить Татьяну Русину из числа руководства, она оборвала все связи с ним и его подставными лицами, параллельно сменив охрану на предприятии. Тогда вице-мэр подал исковые заявления в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании с продовольственной базы многомиллионных сумм по договорам займа, заключенных с овощебазой. Доверенное лицо Виктора Контеева, который числился в качестве номинального владельца овощебазы, подал заявление о хищении у него контрольного пакета акций. По факту произошедшего в отношении Татьяны Русиной возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно обвинению, в начале 2010 года Виктор Контеев обратился к Татьяне Русиной через свою супругу. Он предложил предпринимателю купить ее долю за 24,6 млн руб. — в шесть раз меньше рыночной. По версии следствия, Виктор Контеев, Лариса Контеева и их доверенные лица угрожали Татьяне Русиной новым уголовным делом. В результате она продала свой пакет акций и долю дочери. Лариса Контеева, считает следствие, контролировала подготовку всех фиктивных сделок и сама участвовала в них.

Следствие оценило ущерб госпоже Русиной в 129 млн руб. В 2016 году она умерла.

Виктора Контеева арестовали в 2012 году. Его обвинили в организации двойного убийства и вымогательстве прав на продовольственную базу. Тогда же в федеральный розыск была объявлена Лариса Контеева. Позже Верх-Исетский районный суд заочно арестовал госпожу Контееву по уголовному делу ее супруга. В 2016 году источник «Ъ-Урал» сообщал, что Лариса Контеева могла проживать в Объединенных Арабских Эмиратах. В марте этого года стало известно, что она вернулась в Россию. В июле ее уголовное дело поступило для рассмотрения в суд.

В 2014 году Курганский областной суд приговорил Виктора Контеева к 18 годам колонии строгого режима по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством), по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Кроме захвата продовольственной базы ему вменили организацию убийств двух представителей ОПС «Уралмаш», которые управляли поставками фруктов и овощей из Средней Азии.

В 2023 году Сысертский районный суд назначил Виктору Контееву 13 лет колонии.

Суд признал бывшего вице-мэра виновным еще в ряде преступлений, включая вымогательство, покушение на убийство и мошенничество. С учетом приговора 2014 года ему назначили 21 год колонии. В декабре 2024 года Свердловский областной суд на один год сократил срок.

В середине июня Виктор Контеев получил условно-досрочное освобождение и вышел на свободу. В интервью «Ъ-Урал» он заявил, что его семья больше никогда не будет делать попыток и подвижек, чтобы вернуться на овощебазу №4, потому что «она принесла нам слишком много горя и трагедий».

Артем Путилов