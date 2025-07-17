Суд погрузился в дело семьи

Суд в Екатеринбурге начал рассматривать уголовное дело в отношении жены бывшего вице-мэра Виктора Контеева — Ларисы Контеевой. По версии следствия, она выступила пособником при передаче взятки и вымогательстве, в которых обвиняли ее супруга. Согласно материалам дела, в результате инкриминируемых действий семья Контеевых получила контроль над овощебазой №4 в Екатеринбурге. Потерпевшей по делу признана директор овощебазы Татьяна Русина, нанесенный ей ущерб оценивается в 129 млн руб. Виктор Контеев, ранее осужденный за эти преступления, в середине июня вышел по УДО.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Контеева на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лариса Контеева на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в четверг, 17 июля, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении супруги бывшего заместителя главы Екатеринбурга Виктора Контеева — Ларисы Контеевой. Ей предъявлено обвинение по ч.5 ст.33, п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (пособничество при получении взятки в крупном размере) и по ч.5 ст.33, п. «б» ч.3 ст.163 (пособничество в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере).

Во время заседания суд продлил ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 января.

Обвинительное заключение подсудимой зачитают 26 августа, уточнили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

В июле 2012 года Верх-Исетский районный суд заочно арестовал Ларису Контееву, объявленную в федеральный розыск, в рамках расследования дела ее мужа. В 2016 году источник «Ъ-Урал» сообщал, что Лариса Контеева могла проживать в Объединенных Арабских Эмиратах. В марте этого года стало известно, что она вернулась в Россию.

По версии обвинения, с января 2010 по сентябрь 2011 годов Виктор Контеев вместе со своей супругой требовал от директора продовольственной базы №4 в Екатеринбурге Татьяны Русиной передать права на принадлежащие ей и ее дочери доли в уставном капитале предприятия. По версии следствия, супруги угрожали ей закрытием овощебазы.

Следствие полагает, что потерпевшая согласилась подчиниться требованиям вице-мэра Виктора Контеева. Как считает следствие, Лариса Контеева оказала содействие мужу и через посредника способствовала передаче взятки в виде более 51% доли в уставном капитале овощебазы, рыночная стоимость которой составляет более 77 млн руб.

В дальнейшем, по данным следствия, имущество было легализовано путем совершения сделок с долями и имуществом предприятия, многочисленными объектами недвижимости, расположенными в Екатеринбурге и Свердловской области. В результате владельцами всего имущества продовольственной базы стали Лариса Контеева и ее близкие родственники. Общий материальный ущерб Татьяне Русиной оценивается в 129 млн руб. В 2016 году она скончалась.

«На стадии предварительного следствия подсудимая свое отношение к обвинению высказать отказалась. Указала, что в осуществлении сделки по приобретению доли ООО "Продовольственная база №4" участия не принимала, каких-либо действий криминального характера ею, ее мужем не предпринималось, давления на потерпевшую с их стороны не оказывалось»,— рассказали в суде.

Виктор Контеев ранее уже был осужден по делу овощебазы №4. В 2014 году Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством), по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Помимо захвата овощебазы ему инкриминировали организацию убийств двух представителей ОПС «Уралмаш», которые пытались контролировать поставки овощей и фруктов из Средней Азии через российско-казахстанскую границу в Курганской области.

В 2021 году экс-вице-мэру было предъявлено новое обвинение, связанное с покушением на убийство и вымогательством. По версии следствия, в декабре 2009 года Виктор Контеев и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова доли в ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в городе Петухово, расположенном на границе с Казахстаном, и занималось растаможиванием фур, которые направлялись на овощебазу №4.

В 2023 году Сысертский районный суд назначил Виктору Контееву 13 лет колонии. Суд признал бывшего вице-мэра виновным по п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), по ч. 3 ст. 30, п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Путем частичного сложения наказания с учетом приговора 2014 года суд назначил ему 21 год в колонии.

В декабре 2024 года Свердловский областной суд на один год сократил срок Виктору Контееву, исключив необходимость отбывать наказание по одному эпизоду вымогательства в связи с истечением срока давности. В результате по совокупности ранее вынесенных приговоров ему было назначено 20 лет лишения свободы.

В апреле 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство адвоката Виктора Контеева Сергея Колосовского об условно-досрочном освобождении экс-вице-мэра, который уже отбыл в колонии 13 лет и восемь месяцев. В середине июня Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения утвердил решение суда первой инстанции об УДО Виктора Контеева. Неотбытое наказание составило шесть лет, три месяца, 26 дней. При вынесении решения суд учел положительные характеристики на Виктора Контеева и его преклонный возраст.

После освобождения Виктор Контеев рассказал «Ъ-Урал» о своем уголовном преследовании, планах на будущее, прошлом и настоящем Екатеринбурга.

Мария Шараева