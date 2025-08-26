Дмитриев: диалог Путина и Трампа изменит мир

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал совместную фотографию президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина с их встречи на Аляске. В тексте поста он отметил, что диалог двух лидеров послужит безопасности и процветанию мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

«Диалог между президентом Путиным и президентом Трампом изменит мир и обеспечит международную безопасность и процветание»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, где обсуждалось урегулирование украинского конфликта. Их переговоры продлились почти три часа. После саммита господин Путин заявил о «свете в конце тоннеля» в отношениях с США.