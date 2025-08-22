Путин заявил о «свете в конце тоннеля» в отношения с США

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями атомной отрасли поделился впечатлениям от встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. Он сказал, что встреча была откровенной, содержательной, и что контакты с американской стороной продолжаются.

«Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля, он все-таки замаячил»,— добавил президент.

По словам президента, после встречи на Аляске продолжаются контакты на уровне министерств, ведомств и компаний. «Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, они только начало»,— сказал Владимир Путин. Он добавил, что лидерские качества Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений с США.