Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три» длились почти три часа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три» длились примерно 2 часа и 45 минут. Они начались около 22:30 мск и закончились в 01:13 мск, согласно сообщению пресс-службы Кремля.

Помимо президентов, в переговорах с российской стороны участвовали: министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

Главная тема переговоров — урегулирование конфликта на Украине. Вскоре, как сообщила пресс-служба Кремля, состоится пресс-конференция президентов. Будут ли переговоры в расширенном формате («пять на пять»), пока неизвестно.

Что происходит на саммите на Аляске — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».