Ярославские следователи начали проверку по факту гибели двух человек в пожаре

Ростовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ярославской области начал доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 26 августа в Ростове Великом после пожара в частном жилом доме были найдены погибшими 39-летний мужчина и 84-летняя женщина.

«По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем. Осуществляются проверочные мероприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в управлении.

Алла Чижова