Объект культурного наследия в Ярославле могли поджечь

В Ярославле предварительной причиной пожара в заброшенном здании на улице Володарского, которое является объектом культурного наследия, называется занесение открытого источника огня. В областном ГУ МЧС добавили, что проводится проверка.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Напомним, что объект культурного наследия местного значения «Больница городская детская, 1907—1908 гг.» загорелся в ночь на 26 августа. Как пояснили в МЧС, пожар начался в комнате на первом этаже, впоследствии огонь распространился на все строение.

На тушение у пожарных ушло около шести часов. Сотрудники МЧС не дали огню перекинуться на припаркованные рядом автомобили и соседние здания. Пожар уничтожил неэксплуатируемое строение площадью 225 кв.м.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», в 2023 году историческое здание изъяли у собственника из-за ненадлежащего состояния. Оно было выставлено на торги, но покупателя не нашлось.