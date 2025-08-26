В Краснодаре провели операцию по удалению опухоли и формированию нового органа

В Краснодаре онкологи провели операцию по удалению опухоли и формированию нового органа 56-летнему пациенту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Мужчина поступил с запущенной формой рака мочевого пузыря после курсов химиотерапии. Медики приняли решение удалить мочевой пузырь вместе с предстательной железой и лимфоузлами по ходу сосудов.

Операция выполнена по методу U.E. Studer — формирование нового мочевого пузыря из участка тонкой кишки с подключением к мочеиспускательному каналу. В ходе вмешательства сформировали механизм отведения мочи, обеспечивающий пациенту высокое качество жизни.

Операция прошла успешно. Сейчас пациента выписали из стационара.

Анна Гречко