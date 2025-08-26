Мощность очистных сооружений Геленджика увеличат на 60%

В Геленджике после реконструкции мощность очистных сооружений составит 80 тыс. куб. м в сутки против нынешних 50 тыс. куб. м. Всего мощности увеличатся на 60%, сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В городе с населением около 120 тыс. человек, который ежегодно принимает 4,3 млн туристов, новые сооружения позволят развести потоки стоков и увеличить объемы очистки. Часть очищенной технической воды будут использовать для полива растений и фонтанов. Контроль качества воды обеспечит лаборатория.

Всего в 2026 году на Черноморском побережье Краснодарского края начнут строительно-монтажные работы по 17 очистным сооружениям. На реализацию объектов планируют направить 91,2 млрд руб.

Анна Гречко