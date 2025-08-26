Вектор на рост

На Ставрополье состоялась Международная выставка «МинводыАГРО-2025». Она стала основной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса Северного Кавказа. Мероприятие, организованное компанией MVK, посетили свыше 1,8 тыс. представителей отрасли, власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества. Участники этого форума не только смогли продемонстрировать передовые достижения сельского хозяйства региона и связанных с ним отраслей, узнали больше об отечественных разработках для АПК, но и обсудили назревшие проблемы, наметили пути для дальнейшего роста и развития. Подробности – в фотогалерее «Ъ-Кавказ».

Экспозиция российской и зарубежной сельхозтехники была развернута в Минводах прямо на площади перед выставочным центром Фото: Петр Голубенко Местом проведения Международной агропромышленной выставки стал МВЦ «МинводыЭКСПО» Фото: Петр Голубенко На площадках «МинводыАГРО» 100 компаний из России и Белоруссии представили широкий спектр сельхозтехники, запчастей, агрохимикатов, семян и материалов Фото: Петр Голубенко На выставке «МинводыАГРО-2025» состоялись подписания соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве Фото: Петр Голубенко Одна из отличительных особенностей этого агропромышленного форума – акценты на цифровизацию АПК, робототехнику и искусственный интеллект Фото: Петр Голубенко На пленарной сессии «Как реализовать агропромышленный потенциал Северного Кавказа: задачи на бумаге и реалии на земле» министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков рассказал об успехах региона Фото: Петр Голубенко Гендиректор «ИКАР» Дмитрий Рылько (в центре) выступил с докладом о состоянии и перспективах растениеводства юга России Фото: Петр Голубенко Слушатели и зрители очень внимательно отнеслись к данным, которые представили спикеры Фото: Петр Голубенко Также в рамках деловой программы выставки «Ъ-Кавказ» организовал и провел круглый стол «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов» Фото: Петр Голубенко Участники мероприятия «Ъ-Кавказ» пришли к выводу, что для динамичного развития АПК необходимо внедрять цифровые технологии, усиливать меры господдержки хозяйств и бороться с дефицитом кадров Фото: Петр Голубенко Особый интерес посетителей «МинводыАГРО» вызвала креативная зона, где художники превращали тракторы в арт-объекты Фото: Петр Голубенко   