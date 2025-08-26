Вектор на рост
Сельскохозяйственный форум в Минеральных Водах собрал более 1,8 тысячи участников
На Ставрополье состоялась Международная выставка «МинводыАГРО-2025». Она стала основной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса Северного Кавказа. Мероприятие, организованное компанией MVK, посетили свыше 1,8 тыс. представителей отрасли, власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества. Участники этого форума не только смогли продемонстрировать передовые достижения сельского хозяйства региона и связанных с ним отраслей, узнали больше об отечественных разработках для АПК, но и обсудили назревшие проблемы, наметили пути для дальнейшего роста и развития. Подробности – в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
