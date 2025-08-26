FT: США обеспечат миротворцев на Украине разведданными и ПВО

Соединенные Штаты готовы предоставлять разведданные любым западным миротворческим силам на Украине, которые могут быть там размещены после окончания боевых действий. Кроме того, США намерены принять участие в обеспечении безопасности воздушного пространства Украины. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских и украинских представителей.

По данным газеты, во время встречи с европейскими лидерами в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что США будут принимать участие в «координации» всех гарантий безопасности по окончании боевых действий. После этого, утверждает FT, американские представители неоднократно говорили своим европейским партнерам о готовности Вашингтона предоставить в распоряжение миротворческих сил под руководством европейских государств то, что они называли «стратегическими инструментами реализации» гарантий безопасности, в том числе средства для проведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, командования и управления, а также ПВО.

Ранее в частном порядке, напоминает газета, представители многих европейских стран отмечали, что размещение миротворческих сил имеет смысл только в том случае, если этим силам будет оказываться американская помощь.

Об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Украину призывают к сговорчивости».

Виктор Буй