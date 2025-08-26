В Ялте открыли комплекс дислокации Росгвардии

В Ялте открыли комплекс, на базе которого будут дислоцироваться подразделения главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

По словам руководителя республики, здесь разместится личный состав ведомства, который совместно с подразделениями Минобороны РФ, ФСБ, МВД и территориальной обороны «Барс-Крым» выполняет задачи по обеспечению безопасности республики и жителей полуострова.

Господин Аксенов поблагодарил руководство Росгвардии и командование Южного округа за помощь и контроль в организации комплекса.

Кроме того, 15 квартир объекта передадут Ялтинскому муниципальному округу для распределения среди граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилья, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Строительство велось за внебюджетные средства.

Анна Гречко