Электричку между Ростовом и Усть-Донецкой отменят на несколько дней

В Ростовской области временно отменили два пригородных поезда между Ростовом-на-Дону и Усть-Донецкой из-за ремонтных работ на путях. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Так, с 27 по 29 августа не будет курсировать электричка №6169, отправляющаяся из столицы региона в 13:15 и прибывающая на станцию Усть-Донецкая в 17:36. А с 28 по 30 августа отменен обратный рейс №6170 Усть-Донецкая — Ростов. Этот поезд следует со станции Усть-Донецкая в 05:43 и приезжает в Ростов в 10:18.

Константин Соловьев