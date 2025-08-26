Жителя Севастополя приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену

В Севастополе местному 45-летнему жителю вынесли обвинительный приговор по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В период с июля по сентябрь 2024 года в одном из мессенджеров Дмитрий Мыськов начал сотрудничать с представителем спецподразделения Вооруженных сил Украины и согласился за оплату собирать и передавать ему военные сведения. Он фотографировал места размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота и за вознаграждение пересылал их вербовщику.

Кроме того, в тот же период он вступил в Telegram-канал, который координировала СБУ для осуществления в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. Для этого канала Дмитрий Мыськов отправлял вербовщику видеозаписи дислокации и перемещения вертолетов войск Национальной гвардии РФ.

Преступную деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Помимо тюремного заключения в колонии строгого режима суд назначил Дмитрию Мыськову ограничение свободы на 1 год и штраф в размере 200 тыс. руб.

Алина Зорина