Администрация Трампа рассматривает покупку доли в Lockheed Martin

Министр торговли США Говард Латник заявил в интервью CNBC, что после покупки десятипроцентной доли в Intel правительство «раздумывает» над аналогичными сделками в оборонном секторе. В частности, следующей целью администрации Дональда Трампа стала Lockheed Martin.

«О, тут идет грандиозная дискуссия об оборонном секторе»,— заявил господин Латник. Говоря о Lockheed Martin, министр отметил, что компания получает большую часть выручки за счет контрактов с Минобороны США и «фактически является подразделением правительства США». «Но какова экономическая составляющая этого? Я дам разобраться в этом министру обороны и заместителю министра обороны. Эти ребята в теме и работают над этим вопросом»,— заключил Говард Латник.

Сразу после того, как CNBC опубликовал отрывок интервью, акции Lockheed Martin начали дорожать, прибавив в цене 1,5% за 20 минут. В самой компании и Министерстве обороны эту информацию пока никак не комментировали.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп сообщил, что правительство теперь владеет десятипроцентной долей в корпорации Intel, «ничего не заплатив за эти акции». А накануне глава американского Национального экономического совета Кевин Хассетт заявил, что Белый дом готов после сделки с Intel приобретать доли в других производителях полупроводников и компаниях других секторов.

Кирилл Сарханянц