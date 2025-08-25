Белый дом готов приобретать доли в американских компаниях после сделки с Intel

Глава американского Национального экономического совета Кевин Хассет заявил, что Белый дом готов после сделки с Intel приобретать доли в других производителях полупроводников, а также компаниях других секторов. Несколько дней назад президент США Дональд Трамп сообщил, что правительство теперь владеет десятипроцентной долей в корпорации Intel, «ничего не заплатив за эти акции».

По словам господина Хассета, «еще во время предвыборной кампании господин Трамп ясно дал понять, что было бы отлично, если бы США начали создавать суверенный фонд». «И я уверен, что в какой-то момент будет больше транзакций, если не в этой отрасли, то в других»,— заявил он во время пресс-конференции. Сам Дональд Трамп 25 августа написал в своей соцсети Truth Social о недавнем приобретении доли в Intel: «Я буду заключать такие сделки ради нашей страны целыми днями. Я также буду помогать тем компаниям, которые заключают такие выгодные сделки с Соединенными Штатами».

Intel в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, заявила, что эта сделка может вызвать «негативные реакции со стороны инвесторов, сотрудников, потребителей, поставщиков, других коммерческих партнеров, иностранных правительств или конкурентов». По мнению компании, особенно высоки риски для международных операций, на которые приходится 76% всей выручки Intel.

Яна Рождественская