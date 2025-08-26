Бывшего зампреда нижегородского «Яблока» включили в перечень террористов

Экс-заместителя председателя нижегородского регионального отделения партии «Яблоко» Алексея Садомовского, проживающего сейчас за границей, включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

В 2020 году он выдвигался на выборы в гордуму Нижнего Новгорода, но избирком отказал в регистрации, забраковав подписи.

В октябре того же года у него проводили обыски в рамках уголовного дела по ст. 284.1 УК РФ («Деятельность иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ»), возбужденного в отношении предпринимателя Михаила Иосилевича.

В марте 2022 года реготделение «Яблока» сообщило о приостановке деятельности по решению его руководителя Олега Родина. В 2024 году отделение возглавил Михаил Толоконников. На выборы в гордуму Нижнего Новгорода в 2025 году партия выдвигала троих кандидатов, но до регистрации они не дошли.

Галина Шамберина