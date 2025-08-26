Сбербанк инициировал банкротство кубанской компании «Премиум»

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Премиум» и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Рассмотрение отчета о результатах процедуры назначено на 19 февраля 2026 года.

Инициатором банкротства выступил ПАО «Сбербанк России», чьи требования по денежным обязательствам были признаны обоснованными еще в феврале 2025 года, после чего в отношении должника было введено наблюдение. Временным управляющим назначен Алексей Басанько.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Премиум» зарегистрировано в Курганинске в 2017 году, генеральный директор — Роман Сидихменов. Основной вид деятельности — оптовая торговля строительными материалами и изделиями. В 2024 году выручка компании составила 33,46 млн руб., доходы — 39,84 млн руб., расходы — 55,12 млн руб.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства временного управляющего о прекращении производства по делу о банкротстве, отметив, что возможность пополнения конкурсной массы не исчерпана. В частности, в материалах дела зафиксированы признаки преднамеренного банкротства и подозрительные сделки, оспаривание которых может привести к пополнению конкурсной массы за счет привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

В реестр требований кредиторов внесены обязательства на сумму 9,85 млн руб. Согласно финансовому анализу, у компании недостаточно средств для покрытия судебных расходов, однако кредиторы, в частности ООО «АРТ-ТЕХ ЛОГИСТИК», выразили уверенность, что имущества должника хватит для возмещения расходов процедуры.

Суд обязал временного управляющего созвать собрание кредиторов и утвердить кандидатуру конкурсного управляющего. ООО «Премиум» должно также выплатить ПАО «Сбербанк России» государственную пошлину в размере 100 тыс. руб. и передать конкурсному управляющему бухгалтерскую документацию, печати, штампы и имущество.

