Собянин пообещал сделать в Москве пляжей больше, чем в Сочи

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице появится больше пляжных территорий, чем на черноморском курорте. Об этом градоначальник рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам мэра, в каждом районе Москвы должны быть зоны для купания и отдыха в шаговой доступности. В качестве примера он привел Пионерский пруд в Парке Горького, где установили систему очистки воды и разрешили купание.

Кроме того, в городе реализуется программа искусственных водоемов: на «Острове мечты» уже построен пляжный комплекс, а в Мневниковской пойме планируют создать крупнейший в мире открытый бассейн.

В Сочи, по данным мэра курорта Андрея Прошунина, к июлю 2025 года насчитывалось 180 пляжных территорий, из них 113 находились в муниципальной собственности. В администрации курорта заявляли о планах увеличивать их количество.

Анна Гречко