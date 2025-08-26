В Екатеринбурге дендрарий отменил плату за фото после проверки прокуратуры

Дендропарк в Екатеринбурге отменил плату за фотосъемку на территории для посетителей после проверки прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В локальный нормативный акт внесены изменения, в частности положение о взимание платы за осуществление фото- и видеосъемки на мобильные устройства в любительских целях исключено»,— рассказали в прокуратуре.

Объявления о введении платы за фотосессии и экскурсии появились в дендрариях на ул. Первомайской и на ул. 8 Марта в июле. Как указывает прокуратура, МБУ «Дендропарк», управляющий этими территориями, внес изменения в свои локальные документы. Их он обосновал тем, что проведение коммерческих фотосессий или экскурсий по парку приводит к снижению его эстетической, культурной, рекреационной и научной ценности «ввиду тесного взаимодействия с природными объектами».

Прокуратура установила, что запрет нарушает права на свободное и безвозмездное пользование территориями общего пользования, из-за запрета гражданам ограничен доступ к природным объектам. Ведомство внесло представление о нарушении закона и принесло протест на запрет фото- и видеосъемки.

Анна Капустина