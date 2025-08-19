Прокуратура признала нарушением плату за фото в екатеринбургском дендрарии

Прокуратура внесла представление директору дендропарка на ул. 8 Марта в Екатеринбурге и принесла протест на приказ о правилах его посещения. Такие меры приняты из-за введения платы за фотосессии и экскурсии на территории парка, следует из ответа надзорного ведомства депутаты Госдумы Андрею Альшевских. Документ он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Ломакин / администрация Екатеринбурга

«Взимание платы за фотосъемку на мобильные устройства, а также фотосъемку объектов местной флоры и фауны, малых архитектурных форм на территории парка, проведение экскурсий и тренировок в парке нарушает права граждан на свободное и безвозмездное пользование землями общего пользования, общественными пространствами, влечет ограничение свободного доступа к природным объектам»,— указано в ответе прокуратуры. Ведомство дополнительно расскажет о результатах актов прокурорского реагирования.

По информации в ответе, в МБУ «Дендропарк» считают, что коммерческие фотосессии и экскурсии к снижению эстетической, рекреационной, научной ценности парка, поскольку посетители во время них сходят с проложенных троп, ставят на траву технику, вызывают стресс у животных шумом и светом, мешают другим посетителям и мусорят. По мнению учреждения, это «превращает уникальные природные уголки в "декорации"».

Плату за «коммерческие активности» в дендрологических парках на ул. Первомайской и на ул. 8 Марта ввели в конце июля. Тогда депутат Андрей Альшевских отмечал, что приказ организации не афишировали, а «бумажки», размещенные на заборах, сами по себе не имеют юридической силы.

Анна Капустина