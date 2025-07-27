Прокуратура проверит «коммерческие активности» в дендрариях Екатеринбурга

Свердловская прокуратура проверит на законность «коммерческие активности» в дендропарках Екатеринбурга. Ответ ведомства на свой запрос опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По утверждению депутата, в парках на ул. Первомайской и на ул. 8 Марта нельзя бесплатно фотографироваться и проводить экскурсии. «При этом руководство муниципальной структуры сам приказ не афиширует. На заборах разместили лишь объявления о взимании денег. Никакой юридической силы бумажки не несут»,— написал господин Альшевских.

Депутат отметил, что вопросы вызывает то, как в парке будут определять, является ли съемка платной. В ведомстве отметили, что проверят законность взимания платы и уведомит о результатах проверки.

Анна Капустина