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Прокуратура проверит «коммерческие активности» в дендрариях Екатеринбурга

Свердловская прокуратура проверит на законность «коммерческие активности» в дендропарках Екатеринбурга. Ответ ведомства на свой запрос опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По утверждению депутата, в парках на ул. Первомайской и на ул. 8 Марта нельзя бесплатно фотографироваться и проводить экскурсии. «При этом руководство муниципальной структуры сам приказ не афиширует. На заборах разместили лишь объявления о взимании денег. Никакой юридической силы бумажки не несут»,— написал господин Альшевских.

Депутат отметил, что вопросы вызывает то, как в парке будут определять, является ли съемка платной. В ведомстве отметили, что проверят законность взимания платы и уведомит о результатах проверки.

Анна Капустина

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