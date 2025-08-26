В летних лагерях Ростовской области отдохнули 75 тысяч детей

В Ростовской области за время летней оздоровительной компании работало более 800 лагерей, в которых отдохнули более 75 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Уточняется, что до окончания сезона продолжают функционировать 11 загородных лагерей. Лаборатория исследовала более 1,2 тыс. проб продуктов и готовых блюд и более 200 проб воды на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели.

«По предварительным данным, выраженный оздоровительный эффект получили более 97% детей», — говорится в сообщении ведомства.

Константин Соловьев