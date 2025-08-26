В Ярославской области в ближайшие часы начнется гроза

В некоторые районы Ярославской области в ближайшие 1-3 часа придет гроза. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Гроза будет сопровождаться усилением юго-западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Непогода задержится в регионе до 18 часов 26 августа.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними»,— обращается министерство к жителям региона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что эта неделя в Ярославле будет дождливой и прохладной.

Алла Чижова