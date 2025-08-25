Ярославцев ждет прохладный конец лета

В Ярославле на этой неделе температура воздуха не поднимется выше +19°С. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В понедельник, 25 августа, днем будет до +19°С, облачно с прояснениями. Во вторник, среду и четверг воздух не прогреется выше +16°С. В пятницу ожидается небольшое потепление — до +19°С. В субботу прогнозируется +16°С, в воскресенье — +19°С.

Каждый день на этой неделе будут идти дожди, исключением станет воскресенье, когда в городе будет только облачно. Ночи станут еще холоднее — от +8 до +11°С.

Алла Чижова