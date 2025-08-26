ФСБ задержала жителя Москвы за призывы убивать военнослужащих

ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы 1978 года рождения. По версии спецслужбы, мужчина в соцсетях и мессенджерах призывал к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

У задержанного изъяты средства коммуникации, которые он использовал «в противоправной деятельности». Возбуждено дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Мужчина арестован, ему грозит до семи лет лишения свободы, передает «РИА Новости».

В начале августа ФСБ задержала жителя курганского города Шадринска за призывы к насилию по отношению к сотрудникам полиции. В этом же месяце в Новороссийске сотрудники УФСБ задержали местного жителя, который в Telegram призывал к терактам.