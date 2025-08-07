Житель Новороссийска арестован за призывы к терактам

В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя 1998 года рождения, который в Telegram призывал к террористическим актам и одобрял деятельность запрещенных в РФ украинских структур.

По данным краевого УФСБ, в ходе мониторинга социальных сетей были обнаружены комментарии с призывами к осуществлению террористической деятельности, а также с оправданием терроризма, в частности запрещенных в России украинских военизированных объединений и националистических организаций. При обыске дома у фигуранта дела были обнаружены военная форма и предметы экипировки.

В отношении молодого человека органами ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета»). Обвиняемый заключен под стражу. В случае признания виновным фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Анна Перова, Краснодар