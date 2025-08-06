ФСБ задержала жителя Шадринска за призывы к экстремизму

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали жителя Шадринска за призывы к насилию по отношению к сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности.

В 2023 году шадринец уже попадал в поле зрения силовиков из-за высказываний в интернете. Межрайонная прокуратура объявила ему предостережение о не недопустимости экстремистской деятельности. «Однако, зная о предусмотренной уголовной ответственности за подобные действия, горожанин размещал в социальной сети в местной открытой группе призывы к насильственным и враждебным действиям в отношении сотрудников полиции»,— сообщает региональное УФСБ.

Житель Шадринска признал вину и раскаялся в содеянном. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 280 УК РФ, — до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело расследует следственное подразделение УФСБ России по Курганской области.