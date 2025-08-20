Горный университет получил бизнес-центр «Механобр» на Васильевском острове

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» получил в управление бизнес-центр «Механобр» на 22-й линии В. О. и дворовые корпуса общей площадью около 30 тыс. кв. м. На соответствующую запись в Росреестре обратил внимание «Деловой Петербург».

В июне 2025 года БЦ у ООО «Механобр Сервис» выкупила Российская Федерация, тогда же был подписан договор о передаче комплекса зданий Горному университету.

Опрошенные изданием эксперты оценили стоимость основного здания «Механобра» в 1 млрд рублей и отметили, что это приобретение укладывается в общую тенденцию покупки ВУЗами готовы площадей.

Дополнительные корпуса комплекса можно использовать для научно-исследовательской деятельности, конференций и мероприятий, считают специалисты рынка недвижимости.

Артемий Чулков