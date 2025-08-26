МИД Словакии призвал Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу «Дружба»
Глава МИД Словакии Юрай Бланар попросил украинские власти не атаковать трубопровод «Дружба». Он рассказал, что за последние два дня провел переговоры на эту тему с главой МИД Украины Андреем Сибигой и вице-премьером Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар
Фото: Пресс-служба МИД РФ
«Я... попросил украинскую сторону воздержаться от таких атак, которые наносят вред не только Словакии, но и Украине. Вице-премьер и коллега по министру заверили меня, что заинтересованы в конструктивном подходе»,— сообщил господин Бланар в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
За август Украина трижды наносила удары по нефтепроводу «Дружба», южный участок которого проходит по территории Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии, а также самой Украины. Это привело к остановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. В выходные президент Владимир Зеленский пошутил, что «существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии». В Будапеште сочли это «грубой угрозой».
Подробности — в материале «Ъ» «Недружбенные действия».