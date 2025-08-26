Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы Минобороны РФ обсудил с послом Ирана военное сотрудничество

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин провел встречу с послом Ирана в Москве Каземом Джалали. Стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, «встреча прошла в обстановке дружбы и доверия», сообщили в российском ведомстве.

«Состоялся обмен мнениями по ключевым проблемам международной и региональной безопасности, — сказано в сообщении, — в том числе затронули ситуацию в регионе Южного Кавказа».

В министерстве подчеркнули, что российский замминистра поблагодарил дипломата за вклад в развитие двусторонних отношений. Посол, в свою очередь, отметил высокую динамику взаимодействия Москвы и Тегерана в военной сфере.

Новости компаний Все